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Брянец превратил «Оку» в снегоуборочную машину

2021, 24 февраля 11:30 Общество
Брянец превратил «Оку» в снегоуборочную машину
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Горожане продолжают бороться со снежными завалами.

В Брянске заметили неожиданный автомобиль. Фото в соцсетях выложил Михаил Шпаков.

«В одном из бежицких дворов был замечен весьма необычный автомобиль марки «Ока» с самодельным отвалом для уборки снега!» – рассказал он.

По его словам, «не перевелись еще в Брянске такие вот умельцы и настоящие мужчины, готовые прийти на помощь в борьбе со снегом».

«Эта мотоколяска чистит наших два двора на раз-два в Бежице», – также рассказали местные жители.

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