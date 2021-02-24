Брянец превратил «Оку» в снегоуборочную машину

Горожане продолжают бороться со снежными завалами.

В Брянске заметили неожиданный автомобиль. Фото в соцсетях выложил Михаил Шпаков.

«В одном из бежицких дворов был замечен весьма необычный автомобиль марки «Ока» с самодельным отвалом для уборки снега!» – рассказал он.

По его словам, «не перевелись еще в Брянске такие вот умельцы и настоящие мужчины, готовые прийти на помощь в борьбе со снегом».

«Эта мотоколяска чистит наших два двора на раз-два в Бежице», – также рассказали местные жители.