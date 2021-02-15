Брянец пытался устроиться в Росгвардию по поддельной справке

Медицинское заключение о состоянии здоровья он купил в Москве.

Житель Брянской области предстал перед судом за использование поддельного документа.

Как сообщает региональная прокуратура, 47-летний мужчина из Жирятинского района приобрел в столице медицинское заключение ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» о состоянии здоровья.

Осенью 2020 года с поддельной справкой он обратился в офис приема по Жирятинскому району отделения лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии, рассчитывая получить удостоверение частного охранника. Однако экспертиза показала, что справка брянцу не выдавалась.

На суде он признал свою вину. Несостоявшегося охранника приговорили к 160 часам обязательных работ.