В школах и детсадах Брянска сменят охранников

В школы и детсадах Брянска сменят охранников в новом году. Об этом рассказали в городской администрации.

Около десяти частных охранных предприятий приступят к работе в 66 школах, 98 детских садах и шести отделениях дошкольного образования Брянска. С ними заключён прямой договор со 2 января по 31 марта. В садах этот срок сдвинут на 8 января.

«Ручными металлодетекторами обеспечены все охранники. Также в школах установлены стационарные металлодетекторы. В течение марта мы проведем конкурсные процедуры, после окончания электронных аукционов и определения подрядчиков охрана образовательных учреждений будет продолжена в прежнем режиме», — уточнил руководитель управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.

Во всех учреждениях также работает видеонаблюдение и установлены «тревожные» кнопки.