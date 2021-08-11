Брянец с найденной карты потратил больше 8 тысяч рублей

Злоумышленник, не зная PIN-код, расплачивался картой в магазинах.

Житель Бежицкого района обратился в полицию с просьбой найти «нового владельца» утерянной банковской карты, который потратил более 8500 рублей.

Полицейские нашли злоумышленника, им оказался 30-летний брянец. Он не знал PIN-код от карты, но это ему не помешало воспользоваться чужими деньгами. Мужчина оплачивал ею свои мелкие покупки.

Причиненный ущерб обвиняемый в краже мужчина возместил, но ему все равно грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.