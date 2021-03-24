Брянец требует оштрафовать водителя администрации

Водитель Toyota Camry припарковался под запрещающим знаком.

Житель Брянска стал свидетелем нарушения ПДД водителем Toyota Camry. По его словам, 23 марта в 17.55 он заметил, что водитель «автомобиля администрации с номерами ННН» оставил машину на площади Ленина под знаком «Остановка запрещена».

В группе «Нарушение ПДД Брянск» брянец поинтересовался, распространяются ли «закон и знаки» на служебные машины чиновников.

В ГИБДД ситуацию пока не прокомментировали.