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Газовая служба возместила ущерб провалившейся в яму жительнице Брянска

2023, 15 августа 12:48 Происшествия
Газовая служба возместила ущерб провалившейся в яму жительнице Брянска
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Газовая служба возместила ущерб женщине, которая упала в яму с водой на пешеходном переходе в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации. 

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о инциденте в Советском районе Брянска. На улице Дуки около сквера Трудовой славы во время ливня в яму с водой на пешеходном переходе провалилась девушка. Отверстие образовалось во время ремонта. 

В городской администрации выяснили, что отверстие образовалось во время ремонта сотрудниками газовой службы. Моральный ущерб пострадавшей женщине организация возместила. 

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

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