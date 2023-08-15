Газовая служба возместила ущерб провалившейся в яму жительнице Брянска

Газовая служба возместила ущерб женщине, которая упала в яму с водой на пешеходном переходе в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о инциденте в Советском районе Брянска. На улице Дуки около сквера Трудовой славы во время ливня в яму с водой на пешеходном переходе провалилась девушка. Отверстие образовалось во время ремонта.

В городской администрации выяснили, что отверстие образовалось во время ремонта сотрудниками газовой службы. Моральный ущерб пострадавшей женщине организация возместила.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.