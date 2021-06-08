Брянец возмутился поведением поклонников Моргенштерна

Поклонники творчества Моргенштерна, слушающие его песни во дворе, встретили возмущение со стороны местного жителя.

Мужчина опубликовал возмущенный пост в соцсети «ВКонтакте» с фотографией юных фанатов эпатажного музыканта.

Брянец назвал подростков «дегенератами, которые не задумываются о жильцах дома, невольных слушателях рэпа, включенного на полную мощность».

«Они даже не понимают, что там может спать грудной ребенок», – сообщил автор поста и отметил, что ужасна и появившаяся на детской площадке надпись с признанием в любви Моргенштерну.

Однако понимания данный пост не встретил. В комментариях возмущенного брянца успокоили: мол, у каждого поколения свои кумиры, но это не значит, что молодые люди, выросшие на таких песнях, не станут достойными гражданами.