Брянец снял клип в память о Викторе Цое (ВИДЕО)

Алексей Жучков представил композицию «Романтик».
Брянский фотограф и музыкант Алексей Жучков выпустил клип «Романтик» в память о Викторе Цое.
«Ну что, романтик, ты остался самим собой. И в искрах зимних троллейбусов ты все еще видишь август и звездопад. Ты все еще веришь в любовь… Но сердце все чаще сжимается в твердый кулак, а старые диски надежнее свежих певцов», – говорится в тексте.
Сам Алексей Жучков стал главным героем клипа. По сюжету, он едет по городу в троллейбусе, находя параллели с творчеством Цоя: «А мне тоже суждено умереть и зачем-то подняться выше звезд. Я взгляну на землю и пойму: эта добрая сказка не всерьез. И мне нужно будет уже знать, что такое холод и вранье. На земле я часто замерзал и терял свое и не свое».
В четырехминутный ролик также вошли кадры выступлений Виктора Цоя.
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