Брянец заплатит 2 млн семье зарубленной им девушки

Апелляционную жалобу суд не удовлетворил.

Областной суд оставил без изменения приговор 28-летнего жителя Брянска, зарубившего девушку топором.

Убийство произошло в январе 2020 года. Молодой человек выпивал со знакомой и из ревности сначала избил ее, а затем лезвием и обухом топора нанес несколько ударов по лицу и голове. На следующий день девушка умерла в больнице.

Свою вину преступник полностью признал. Бежицкий районный суд приговорил его к 13 годам колонии особого режима и обязал выплатить 2 миллиона рублей в пользу членов семьи погибшей, после чего молодой человек решил обжаловать приговор.

Брянский областной суд апелляционную жалобу не удовлетворил.