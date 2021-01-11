Брянский художник подарил 157 картин городскому музею Стародуба

Живописец решил оставить свои работы на малой родине.

Брянский художник Василий Лаворько в канун Нового года подарил Стародубскому краеведческому музею 157 своих полотен. Передача состоялась в его мастерской расположенной в областной центре.

Василий Лаворько родился в Стародубском районе. В 13 лет он отправился в Москву, чтобы посетить Третьяковскую галерею.

После окончания в 1967 году художественно-графического факультета пединститута в Орле мастер связал жизнь с живописью. Первое признание снискал благодаря индустриальным пейзажам. А затем переключился на лирические, где его дарование раскрылось сполна.

С 1967 года он участвует в выставках. А малой родине посвятил целые циклы пейзажей.

Работы Лаворько хранятся в музеях Брянска, Тулы, Омска, частных коллекция в России и Англии, Франции, США, Южной Кореи и Японии.

Увидеть работы в экпозиции музея стародубцы смогут по завершении карантинных органичений.