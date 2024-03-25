Брянщина презентовала туристический потенциал на Международной выставке
Делегация Брянской области презентовала туристический потенциал региона на Международной выставке в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
30-ая Международная выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT прошла в «Крокус Экспо» в Москве. Участвовали в масштабном мероприятии и предприниматели региона. На стенде Брянской области свои услуги представили компании туристического кластера под брендом «Брянщина».
Также делегация участвовала в совещании Министерства экономического развития Российской Федерации. Там обсудили проблемы и перспективы развития въездного туризма в регионах.
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