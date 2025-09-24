Брянщина теряет по 10 тысяч жителей в год: помогут ли деньги и отключение интернета?

Ситуация с населением в Брянской области напоминает детективную драму с не самым радостным сюжетом. Цифры Брянскстата за первые месяцы 2025 года говорят сами за себя: регион ежегодно теряет около 10 000 человек. Коэффициент естественной убыли достиг 9,9 на тысячу жителей — это в два раза хуже, чем в среднем по ЦФО.

Рождается мало, умирает много. Простая арифметика с грустным результатом: всего 6,1 новорождённого на тысячу человек против 16 умерших. Для сравнения, в соседних регионах цифры гораздо оптимистичнее.

Власти не сидят сложа руки. За пять лет на демографию потратили 8,8 миллиарда рублей. Семьи получают солидную поддержку: 10 тысяч за ребёнка, 200 тысяч областного маткапитала, а за двойню — все 400 тысяч. Родили тройню? Получите 1,2 миллиона! Студенткам-мамам тоже перепадает — 150 тысяч рублей.

Но самый горячий топик — предложение депутата Михаила Иванова отключать интернет молодым парам без детей с 23:00 до 02:00. Мол, вместо залипания в соцсетях лучше бы занимались более продуктивными делами. Логика понятна, но народ в комментариях откровенно смеется.

Губернатор Александр Богомаз уверяет: меры работают, деньги помогают. Но пока что демографическая яма 90-х продолжает давать о себе знать, а молодежь всё чаще выбирает карьеру вместо детской коляски.

Источник: сайт АиФ-Брянск