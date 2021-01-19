Брянщина вошла в ТОП-10 по числу желающих пройти вакцинацию от коронавируса

По числу желающих вакцинироваться регион занял шестое место в стране.

По итогам первого дня стартовавшей вчера массовой вакцинации населения от коронавируса Брянская область заняла шестое место в России по числу записавшихся на приввивку с помощью портала Госуслуг.

Об этом сегодня сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции на Брянщине.

Ранее оперштаб ответил на самые частые вопросы о вакцинации.