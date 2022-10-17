Брянщина заняла пятое с конца место по качеству школьного питания

Родители брянских учеников 3-5 классов оценили на 3,66 балла качество школьного питания во время опроса, который провели в 16 регионах страны, включая наш, исследовательский центр Russian Field совместно с Институтом отраслевого питания.

По итогам опроса Брянская область заняла пятое с конца место.

Хуже оценки только у Волгограда, Калмыкии, Тувы и Санкт-Петербурга.

При опросе качество питания оценивалось на основе семи показателей.

Самые низкие оценки брянцев получили разнообразие блюд, их температура, график питания и самочувствие детей после приема пищи. Разнообразие они также больше всего хотели бы улучшить. Есть у них пожелания также к оснащению столовых в школах.

Не вызвали нареканий, однако, вкус и размеры блюд.