Брянщине выделят 9 млн рублей на выплаты врачам за диагностику рака на ранних стадиях

Правительство РФ выделит более 1,1 млрд рублей регионам на выплаты врачам за диагностику рака. Из них Брянская область получит порядка 9 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Деньги будут перечислены в региональный территориальный фонд обязательного медицинского страхования и будут перечисляться клиникам для выплаты врачам по мере выявления онкозаболеваний в процессе диспансеризации и профосмотров пациентов.

Выплаты врачам за диагностику рака начали делать в 2020 году. За прошлый год на Брянщине было выявлено 550 таких случаев.