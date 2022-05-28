Брянск летом украсят 172 тысячи цветов

Они заменят тюльпаны.

В Брянске городские клумбы заполнили летней рассадой. На месте тюльпанов распустятся бархатцы, петунии, цинерарии, бегонии. Всего город летом украсят более 172 тысяч цветов. В том числе почти 9 500 — используют для вертикального озеленения Брянска.

В дорожном управлении рассказали, что «летниками» засадят более 8800 квадратных метров клумб.