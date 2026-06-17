Брянск лишился «несущей стены»: директор заповедника погиб при обстреле Суземки

2026, 17 июня 11:36

Когда уходит человек, остаются дела и люди, которые его помнят. В случае с Александром Никитенковым остались ещё и животные: 220 зубров и колония крапчатых сусликов в Брянской области, которых он буквально вернул с края исчезновения.

Никитенков 16 лет руководил заповедником «Брянский лес» и погиб при обстреле Суземки — за месяц до 52-летия. 13 июня его похоронили на лесном кладбище в Берёзовке.

Зубры появились в заповеднике благодаря программе, запущенной в 1996 году: сегодня в регионе их около 220, только за прошлый год родилось 32 телёнка. Крапчатый суслик — другая история: вид почти исчез из Центральной России, пока «Брянский лес» не завёз сто животных из Липецкой области. Сейчас колония насчитывает уже больше двухсот особей.

Коллеги называли Никитенкова «несущей стеной» коллектива. Умел говорить с каждым — с чиновниками и с жителями отдалённых деревень одинаково. «Мы верили: если он рядом, всё будет нормально».

В следующем году заповедник отметит 40 лет. Работа продолжается — просто теперь без него.

Источник – сайт АиФ-Брянск