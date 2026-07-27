Врио губернатора Брянской области посетил кожевенный завод

2026, 27 июля 13:22

Врио губернатора Брянской области посетил кожевенный завод. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил производственную площадку компании «Мираторг». Он побывал на самом современном кожевенном заводе в России. Предприятие единственное в стране производит кожу из шкур абердин-ангусской породы.

«Посмотрел технологию, производство, готовую продукцию. Это как раз хороший, яркий пример вертикальной интеграции, когда абсолютно все стадии производства продукции выполняются в рамках одного предприятия: от семян и кормов до упакованной мясной продукции и переработки побочных продуктов производства, в данном случае — кожи — в востребованный товар. Это то, к чему нужно стремиться при любом производстве», – подчеркнул Егор Ковальчук.