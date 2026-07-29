Улицу Центральную в посёлке Большое Полпино обновят по нацпроекту за два года

2026, 29 июля 11:30

Улицу Центральную в посёлке Большое Полпино обновят по нацпроекту за два года. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Центральная в посёлке Большое Полпино Володарского района Брянска. Подрядчик обновит 1,9 километра дороги от дома № 1 до улицы Челюскинцев и от улицы Челюскинцев до улицы Молодёжной с проездом до улицы Кирова.

Сначала специалисты отремонтируют наружные инженерные сети. Затем старое покрытие сфрезеруют, а на его месте уложат новое двухслойное асфальтобетонное. Также рабочие построят водоотвод и тротуары. На улице Центральной появится наружное светодиодное освещение.

В завершении ремонта рабочие установят новые дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Работы закончат в будущем году.