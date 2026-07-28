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ЖКХ

Более двух километров улицы Ульянова отремонтируют в Брянске по нацпроекту

2026, 28 июля 09:43
Более двух километров улицы Ульянова отремонтируют в Брянске по нацпроекту
Источник фото

Более двух километров улицы Ульянова отремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по  национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Ульянова в Бежицком районе Брянска. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 2,1 километра дороги от улицы III Интернационала до улицы Литейной.

Капитальный ремонт пройдёт в несколько этапов.  Специалисты уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и отремонтируют тротуары. Освещать улицу будут фонари со светодиодными светильниками. 

Также рабочие поставят новые пешеходное ограждение, остановочные павильоны и светофоры. В завершении подрядчик установит дорожные знаки и нанесёт разметку термопластиком со световозвращающими элементами. 

Ремонт планируют завершить в 2027 году. 

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