Более двух километров улицы Ульянова отремонтируют в Брянске по нацпроекту

2026, 28 июля 09:43

Более двух километров улицы Ульянова отремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Ульянова в Бежицком районе Брянска. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 2,1 километра дороги от улицы III Интернационала до улицы Литейной.

Капитальный ремонт пройдёт в несколько этапов. Специалисты уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и отремонтируют тротуары. Освещать улицу будут фонари со светодиодными светильниками.

Также рабочие поставят новые пешеходное ограждение, остановочные павильоны и светофоры. В завершении подрядчик установит дорожные знаки и нанесёт разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Ремонт планируют завершить в 2027 году.