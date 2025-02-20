Брянск начали украшать ко Дню Победы

Улицы Брянска начали украшать ко Дню Победы. Об этом рассказали в городской администрации.

В этом году исполняется 80-лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Город Воинской славы Брянск готовится отмечать 9 Мая ярко и торжественно.

Улицы города начали украшать к празднику. Плакаты к юбилею появились в Советском районе на зданиях областного драматического театра, театра юного зрителя, краеведческого музея, областной филармонии, колледжа искусств на улице Горького

Концепция изображений и их цветовая гамма утверждены Правительством Российской Федерации. Праздничные плакаты создали дизайнеры городского управления по строительству и развитию территории Брянска.

Главный логотип наступающего праздника – памятник «Родина–мать зовёт!». На плакатах разместили чёрно-белые фотографии героев Великой Отечественной войны и памятники: Курган Бессмертия, скульптурную группу на площади Партизан и стелу «Брянск — город партизанской славы».

Символами Дня Победы украсят и городской транспорт. Ролики к празднику будут транслировать на экранах в салонах троллейбусов, а также на зданиях Дома быта, ЦУМа, областной филармонии.