Брянск стал 6-м городом в России по употреблению воды из-под крана

Таковы данные независимого исследования.

Брянцы чаще жителей других городов России пью водопроводную воду. Таковы результаты исследования независимого исследовательского агентства Zoom Market.

Рейтинг сформировали на основании ответов на три вопроса. Респондентов спрашивали, устраивает ли их качество проточной воды, используют ли они фильтры для очистки и пьют ли воду из-под крана.

Брянск занял в рейтинге шестое место, обогнав Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж и ряд других городов.

На первых пяти строчках списка – Нижний Новгород, Москва, Саранск, Новосибирск и Самара.