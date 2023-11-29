Брянщина вошла в число лидеров рейтинга прозрачности закупок

Брянская область вошла в число лидеров рейтинга прозрачности закупок 2023 года. Об этом рассказали в пресс службе регионального правительства.

В Общественной палате Российской Федерации подвели итоги Проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2023». В церемонии участвовала заместитель начальника регионального управления государственных закупок — начальник отдела по размещению заказов Светлана Мацуева.

В рейтинг входят федеральные и региональные закупщики, а также лидеры российского корпоративного сектора. На оценку закупочной деятельности влияют соблюдение стандартов прозрачности и экономическая эффективность.

По итогам этого года Брянская область вошла в число лидирующих регионов с рейтингом «Высокая прозрачность».