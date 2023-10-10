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Брянская область заняла 53 место в России по материальному благополучию населения

2023, 10 октября 11:01 Общество
Брянская область заняла 53 место в России по материальному благополучию населения
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РИА Новости опубликовало рейтинг российских регионов по материальному благополучию населения. Специалисты проанализировали данные Росстата и Центрального Банка РФ за 2022 год.

Исследование подготовили эксперты агентства РИА Рейтинг по пяти критериям. В их числе — отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, среднемесячный объем банковских вкладов физических лиц, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, и доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.

Брянская область заняла в рейтинге 53 место с показателем 33,16, который за год вырос на 2,11 пункта.

Соседние с Брянщиной регионы – Калужская, Курская, Орловская и Смоленская области — находятся в рейтинге соответственно на 27, 29, 49 и 51 местах.

Лидерами рейтинга благосостояния российских регионов стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа и Магаданская область. На последних позициях находятся Карачаево-Черкессия, Тува и Ингушетия с показателями от 5,19 до 1 балла, сообщили составители рейтинга.

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