Брянск вошёл в число комфортных городов

Брянск вошёл в рейтинг комфортных для проживания городов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Исследование качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек за первое полугодие 2023 года провел Финансовый университет при правительстве России. Индекс рассчитывался на основании соцданных настроения населения. Эксперты оценили уровень материального благополучия жителей, желание переехать, доступность недвижимости, качество медицины и образования, экология и интерес к культуре.

В тройку лидеров вошли Сочи , Москва, и Санкт-Петербург. Брянск расположился на 30 месте, набрав 68 баллов. Он обогнал Воронеж, Рязань, Ярославль, Курган, Иваново, Самару

Баллы города снизили проблемы с ЖКХ, здравоохранением и бизнесом. При этом Брянск находится среди лучших городов по доступности жилья и образованию.