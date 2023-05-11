Брянская администрации предупредила об ответственности за незаконную торговлю и попросила жителей не покупать товары сомнительного качества.

Весной и летом в областном центре активизируется несанкционированная торговля. В нарушение региональных законов частные продавцы реализуют товары документов о происхождении, качестве и безопасности. Сами они не имеют медкнижки, разрешения и не платят налоги. Продукция может привести к пищевым отравлениям и инфекционным заболеваниям.

Специалисты городской и районных администраций вместе с правоохранителями провели 226 рейдо. На нарушителей составили 209 административных протоколов.

За незаконную торговлю грозят штрафы:

для граждан: в размере от 1 до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей): от 10 до 20 тысяч рублей;

для юридических лиц: от 20 до 100 тысяч рублей.

Жителей попросили не покупать товары сомнительного качества. Фрукты и овощи можно купить на 26 базарах. Продукция там контролируется ветеринарными органами.