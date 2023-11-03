Брянская библиотека отпраздновала 65-летие со дня основания

Детская библиотека №9 Брянска отпраздновала 65-летие со дня основания. Об этом сообщили в городской администрации.

Детская библиотека №9, расположенная в Володарском районе Брянска на улице Тельмана, отметила сразу две юбилейные даты. Учреждение открылось 65 лет назад в здании Дома культуры Брянского фосфоритного завода. А 25 лет назад она вошла в Централизованную систему детских библиотек областного центра

Праздник в честь юбилеев посетили чиновники, депутаты, члены Союза ветеранов-десантников, Союза писателей, коллеги, работники культуры и читатели. Работникам учреждения вручили грамоты и благодарности. А воспитанники детского сада № 149 «Сказочный», солистки ансамблей «Каприз», «Иван да Марья» и «Овация» порадовали собравшихся яркими выступлениями.

За 65 лет время книжный фонд учреждения увеличился с трех тысяч до 21 тысяч экземпляров. Постоянными читателями являются более двух тысяч юных брянцев. Длч них в библиотеки также проходят мастер-классы, встречи с экспертами, викторины, праздники, выставки и онлайн-трансляции на портале PRO Культура.РФ. Также здесь работает школа будущего читателя, творческие кружки и библиопродленка.