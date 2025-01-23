Брянская делегация посетила школы в Белоруссии

Брянская делегация посетила школы города Мозыря в Республике Беларусь. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Делегация Брянского губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина посетила Республику Беларусь. Сотрудники учреждения под руководством директора Елены Шинкаренко побывали в школах №14 и №16 города Мозыря.

Белорусские коллеги поделились с гостями эффективными практиками по выявлению и поддержке и талантов. Они подготовили концертные и познавательно-игровые программы, чтобы познакомить со своей работой сотрудников брянского Дворца. Также делегация увидела работу военно-патриотического форума и пообщалась с представителями молодёжных патриотических объединений.

Руководители образовательных организаций двух стран также обсудили актуальные вопросы дополнительного образования детей и наметили пути дальнейшего сотрудничества.