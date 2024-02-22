Брянская делегация поучаствовала в дне труда на выставке «Россия» в Москве

Брянская делегация поучаствовала в тематическом дне о рынке труда на выставке «Россия» в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Тематический день «Форум национальных достижений: кадровая политики для современного рынка труда» прошёл на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. В нём поучаствовал делегация Брянской области.

Профильные специалисты побывал на пленарной сессии. на которой выступил Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

А на региональном стенде прошло профориентационное тестирование и карьерные консультации для посетителей. Профконсультанты кадрового центра «Работа России» Брянска провели тематические игры для детей и подростков.

Также представители ведущих предприятий области рассказали о своей деятельности. Так, АО Карачевский завод «Электродеталь» и ООО «Жуковский веломотозавод» продемонстрировали продукцию, а также провели ярмарку вакансий и собеседования с кандидатами.