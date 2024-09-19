Брянская делегация поучаствовала в памятном митинге в Гомеле

Брянская делегация поучаствовала в памятном митинге на мемориале в Гомеле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Делегация Брянской области участвует в Третьем региональном бизнес-форуме «Гомель-Брянск». Перед началом мероприятий деловой программы представители региональной власти память погибших в годы Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к памятному знаку жертвам геноцида белорусского народа на площади Восстания в Гомеле.