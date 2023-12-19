Брянская делегация поучаствовала во Всероссийской конференции

Представители брянского Дворца творчества поучаствовали во Всероссийской конференции по профориентации в допобразовании. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В Москве прошла Всероссийская конференция «Профориентация в системе дополнительного образования – 2023». Там обсудили лучшие практики просветительской деятельности. Участники проводили мастер-классы, презентовали собственные профориентационные программы. Также для них прошли фасилитационная сессия и дискуссии.

Участвовали в конференции и представители Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина.