Брянская делегация участвует в фестивале творчества инвалидов в белорусском Могилеве

Брянская делегация участвует в фестивале творчества инвалидов в городе Могилеве Республики Беларусь. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В городе Могилеве Республики Беларусь на базе центра народного творчества и культурно-просветительной работы проходит Фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше». Участвуют в международном мероприятии 300 человек а составе делегаций из Белоруссии, а также Московской, Брянской, Калужской, Псковской, Тверской, Смоленской областей. В их числе и 25 представителей Брянской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

В программу фестиваля входят круглые столы, выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Творенье рук – души творенье», концерты, мастер-классы, конкурсы и, экскурсии.

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