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Общество

Брянская делегация участвует в форуме «Вместе — ради детей! В фокусе — семьЯ!»

2026, 25 сентября 14:35
Брянская делегация участвует в форуме «Вместе — ради детей! В фокусе — семьЯ!»
Источник фото

Брянская делегация участвует в форуме «Вместе — ради детей! В фокусе — семьЯ!». Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения. 

 

23 сентября в Екатеринбурге стартовал XVII Всероссийский форум «Вместе – ради детей! В фокусе – семьЯ!». На нём собрались сотни профессионалов, работающих с детьми и семьями в трудной жизненной ситуации, из разных регионов. В состав делегации Брянской области вошли руководители и специалисты учреждений для несовершеннолетних Карачевского и Почепского районов, а также семейного МФЦ города Брянска.

В программу форума вошли тематические площадки, всероссийское совещание и обмен опытом на базе социальных учреждений Свердловской области. Кроме того, участники представили на  выставке-ярмарке сувениры, изготовленные воспитанниками детских соцучреждений.

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