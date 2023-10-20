Брянская делегация участвует в Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В Перми проходит ХI Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». На нём работают делегации из 85 регионов. Брянскую область представили директор департамента физической культуры и спорта Максим Рудин и ведущий аналитик отдела правового обеспечения, организационной работы и контроля департамента Александр Погорельцев.

На форуме проходят встречи и круглые столы. Участники обсуждают реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни», взаимодействие представителей спортивной сферы и СМИ.