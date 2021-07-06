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Брянская детская библиотека провела прямую трансляцию для читателей

2021, 06 июля 14:05 Общество
Брянская детская библиотека провела прямую трансляцию для читателей
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Детская библиотека №10 провела культурный стриминг, трансляция прошла в соцсети ВКонтакте. 

Ведущей стрима была библиотекарь Ирина Сергеенко, а гостем программы стала частая посетительница библиотеки, кандидат филологических наук Ирина Биккулова.  

Тему стриминга назвали «Детские книги, которые взрослые захотят перечитать». На трансляции обсудили популярные детские книги и их актуальность в наше время.  

Главный вопрос беседы звучал так: «Нужно ли взрослым перечитывать эти книги и зачем?». По словам вещательниц, книги для детей полны мудрости и знаний, их нужно читать.  

Это был первый стрим детской библиотеки №10, но его посмотрели уже 4 тысячи человек. 

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