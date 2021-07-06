Брянская детская библиотека провела прямую трансляцию для читателей

Детская библиотека №10 провела культурный стриминг, трансляция прошла в соцсети ВКонтакте.

Ведущей стрима была библиотекарь Ирина Сергеенко, а гостем программы стала частая посетительница библиотеки, кандидат филологических наук Ирина Биккулова.

Тему стриминга назвали «Детские книги, которые взрослые захотят перечитать». На трансляции обсудили популярные детские книги и их актуальность в наше время.

Главный вопрос беседы звучал так: «Нужно ли взрослым перечитывать эти книги и зачем?». По словам вещательниц, книги для детей полны мудрости и знаний, их нужно читать.

Это был первый стрим детской библиотеки №10, но его посмотрели уже 4 тысячи человек.