Брянская епархия отправила гуманитарный груз в Курскую область

Сотрудники Брянской епархия отправили гуманитарный груз в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Работники Брянской епархии собрали гуманитарный груз для пострадавших от обстрелов жителей Курской области. Всего свыше двух тонн нужных вещей и продуктов погрузили в грузовики и доставили в церковный центр комплексной социальной помощи в Свято-Троицком монастыре города Курска. Продукты, постельные принадлежности, средства личной гигиены, полотенца, бытовая химия, медикаменты передадут пострадавшим.

«Сейчас очень важно нам действовать по евангельскому принципу «Вера без дела мертва», поэтому каждый из нас способен внести свою лепту в то, чтобы хоть немного ослабить страдания и боль, которую испытывают люди, потерявшие свои дома и покинувшие свои родные края», — подчеркнул замруководителя отдела по церковной благотворительности и социальному служению Брянской епархии иерей Илия Бурдуков.