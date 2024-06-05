Брянская федерация футбола вошла в ТОП-10 всероссийского конкурса. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Ежегодная конференция Российского Футбольного Союза прошла в Москве. Там подвели итоги конкурса «Россия – футбольная страна». В десятку самых активных регионов-участников вошла и Брянска область. Брянская областная федерация футбола получила премию в 100 тысяч рублей

Всего в конкурса «Россия – футбольная страна» приняли участие 444 проектов из 76 регионов.