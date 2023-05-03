Брянская Федерация профсоюзов защищает интересы 86 тысяч человек

«Федерация профсоюзов Брянской области объединяет порядка 1500 профсоюзных организаций, защищая интересы более 86 тысяч человек. Из них более трети — это молодые люди до 35 лет, наш кадровый резерв, будущее региона. Важный инструмент работы профсоюзов — коллективные договоры на предприятиях и организациях, которые заключают первичные профсоюзные организации с работодателями. В этом направлении следует двигаться и дальше, укрепляя роль профсоюзов в отстаивании прав граждан, улучшении качества жизни людей, поддержании общественного согласия», – подчеркнул глава региона.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с руководством Федерации профсоюзов Брянской области и областных организаций профсоюзов. Они обсудили систему отношений между трудовыми коллективами и работодателями.

Федерация профсоюзов Брянской области защищает интересы более 86 тысяч жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Никто не останется без внимания Как в регионе поддерживают участников СВО и членов их семей. О мерах соцподдержки семей участников спецоперации, о выплатах бойцам за полученные ранения и о работе цифровой платформы патронажа «Zа Добро»… Эти и другие вопросы поднимались в ходе прямого эфира, который провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. Основной темой разговора стали различные направления социальной

«Ребята наши геройски служат» Спикер регионального парламента Игорь Ляхов рассказал, как прошла очередная поездка в зону СВО. Председатель и депутаты Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, Артем Малащенков и Сергей Шелудяков вернулись из поездки к смоленским подразделениям с новыми наказами от бойцов. Четко спланированный маршрут и конкретный список оборудования. Каждая поездка – это часть большой системной работы, которую реготделение партии

Более 250 региональных предприятий на территории МЖД присоединились к сервису «РЖД Маркет» 256 региональных предприятий на территории Московской железной дороги к настоящему времени присоединились к сервису «РЖД Маркет», из них 34 с начала 2023 года. Это первый железнодорожный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн искать, продавать и покупать товары и при этом находить оптимальное транспортное решение по доставке до конечного потребителя. Производителям и покупателям после аккредитации на

3 пожарных поезда подготовлены к летнему пожароопасному периоду в Смоленской области Для обеспечения безопасности движения в летний пожароопасный период в Смоленской области подготовлены 3 пожарных поезда. Они предназначены для тушения пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», на городских территориях, а также для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций. В связи с тем, что в этом году теплая погода установилась

На железнодорожном вокзале Смоленска установили фандомат На железнодорожном вокзале Смоленска установили фандомат по приему пластиковой и металлической тары. Первые 10 фандоматов на вокзалах Москвы были установлены в 2022 году. За время их работы удалось достичь значимых результатов: собрать и отправить на переработку около 157 тыс. единиц пластиковой и металлической тары, что составляет примерно 6 тонн чистого сырья, пригодного для переработки, а