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Брянская фирма задолжала по зарплате более 150 тысяч троим сотрудникам

2021, 24 марта 16:00 Общество
Брянская фирма задолжала по зарплате более 150 тысяч троим сотрудникам
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По информации прокуратуры Советского района Брянска, руководство ООО «Партнер Агро» допустило полную невыплату свыше двух месяцев зарплаты трем работникам.

Общая задолженность перед работниками составила более 150 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время задолженность по зарплате погашена в полном объеме.

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