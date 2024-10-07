Брянская фольклорная студия поучаствовала в международном форуме

Руководитель брянской фольклорной студии «Семеюшка» провела мастер-классы на международном форуме. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Оренбурге прошёл международный молодёжный форум «Евразия Global». Участвовали в нём представители 64 стран. Там обсудили будущее мира с опорой на традиции и принцип суверенного равенства государств.

Регион представила руководитель фольклорной студии «Семеюшка» центра «Народное творчество» Иванна Сычева. Она провела три мастер-класса по русской традиционной культуре.