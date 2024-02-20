Брянская горадминистрация победила на международном конкурсе

Брянская горадминистрация получила Диплом I степени Международного конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Итоги XII международного конкурса «Город в зеркале СМИ». Организовала его международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) при поддержке Союза журналистов России и Подмосковья. В конкурсе участвовали журналисты из 35 городов и шести. Жюри оценили более двухсот работ.

В номинации «Вид города как бренд» приняла участие пресс-служба Брянской городской администрации. Она представила видеоклип об украшении города к 80-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Ведомство получило Диплом I степени.