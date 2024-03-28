Брянская компания планирует запустить производство сидра

Компания «Брянский сад» планирует запустить производство сидра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Клетнянском районе компания «Брянский сад» готовит к запуску высокотехнологичного плодохранилища мощностью 18 тысяч тонн. Оно станет одним из крупнейших в стране. Фрукты там будут хранить в контролируемой атмосфере с низким содержанием кислорода и углекислого газа. Это позволит удлинить процесс дозревания фруктов, а значит и срок их хранения. Также в компании существует единственный в России комплекс автоматизированной сортировки яблок по нескольким критериям.

Запуск фруктохранилища позволит также обеспечить сырьем перерабатывающие линии предприятия. В частности, в этом году компания планирует открыть линию по производству сидра с мощностью 50 тысяч литров в месяц.