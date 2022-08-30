Брянская мастерица стала лауреатом конкурса народных ремесел

Создательницу кукол Ольга Кудрявцева из города Новозыбкова отметили на Всероссийском фестивале.

IV Всероссийский фестиваль-конкурс народных ремесел «Хлудневское древо» прошёл в Калуге. На мероприятие собрались гончары, мастера глиняной игрушки, текстильной куклы, художественной ковки и резьбы по дереву из 16 регионов России. В их числе и народный мастер Ольга Кудрявцева из города Новозыбкова.

Праздник ремёсел прошел на площадке Дома народного творчества и кино «Центральный». В рамках фестиваля народные умельцы на глазах у посетителей создавали свои творения. По итогам конкурса брянская мастерица завоевала диплом Лауреата II степени в номинации «Текстильная кукла».

«Это интересное и важное событие, которое дает возможность не только сохранить традиции, но и популяризировать их, приблизить людей к мастерству народных умельцев. На фестивале ты, как мастер, растешь, показываешь свои работы, многому учишься», — поделилась впечатлениями Ольга Кудрявцева.