Брянская мастерица стала призёром всероссийского фестиваля

Преподаватель Брянского областного колледжа искусств и народной школы-студии «Мастер» Центра «Народное творчество» Екатерина Гридина выступила в категории «Мастера». Она заняла третье место сразу на двух этапах «Роспись предмета» и «Мастер-класс».

В Перми прошёл всероссийский фестиваль народной росписи «Расписная суббота».В его рамках прошёл финал конкурса профмастерства по народной росписи. В нём участвовали 30 участников-мастеров со всей России.

Ваш код! Отличная новость для молодых людей, которые увлекаются IT-технологиями и хотели в этом направлении развиваться и строить карьеру. 10 –11 октября в Смоленске пройдёт масштабное мероприятие, которое соберёт молодых айтишников со всей страны – Всероссийский молодёжный форум «Свой код». «Организуем его совместно с Минцифры России и Агентством стратегических инициатив», – отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин,

Пахать – не перепахать В Смоленской области практикуются разные формы поддержки аграриев, в том числе и в виде проведения профессионального конкурса «Лучший пахарь», который ежегодно организуется в разных уголках региона. В этом году пахари собрались на полях птицефабрики «Сметанино» в Смоленском районе. В состязании приняли участие 54 пахаря – от опытных профессионалов до студентов аграрных вуза и колледжей. Все

Местного пошива Более века назад в Ярцево находилось одно из крупнейших на то время текстильных предприятий России. Сегодня у города есть все шансы вернуть себе былую славу. Ярцевский «Союз Текстильных Компаний» войдёт в тройку крупнейших производств страны в текстильной промышленности. О таких перспективах рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, сейчас при поддержке правительства области на предприятии

По всем направлениям Как регион наращивает интеграцию с Белоруссией. Теме многопланового сотрудничества России и Белоруссии уделяется большое внимание на все уровнях. В том числе и на Смоленщине, у которой издревле сложились тесные связи с братской республикой. Об укреплении связей Смоленской области с белорусскими регионами и бизнесом говорили на прошедшем заседании Совета Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России в

С образовательным уклоном Краткие итоги визита в регион вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Минувшая неделя была ознаменована важным политическим событием – Смоленскую область с рабочим визитом посетил заместитель Председателя Правительства России. Гостя ждала насыщенная программа, посвящённая вопросам развития в регионе общего и профессионального образования, туризма, спорта и физической культуры. Гостя ждала насыщенная программа, посвящённая вопросам развития в регионе общего и