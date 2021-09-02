Брянская молодежь сможет вести культурную жизнь за счет государства

В регионе стартовала реализация проекта «Пушкинская карта».

С 1 сентября в России, в том числе и в Брянской области, началась реализация проекта «Пушкинская карта». Благодаря ему молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать культурные мероприятия за счет государства.

На карту начислят 3 тысячи рублей – эти деньги нужно потратить до конца года. С 1 января 2022 года государство перечислит на «Пушкинскую карту» еще 5 тысяч рублей.

В Брянской области в проекте участвуют четыре учреждения культуры: Брянский драмтеатр, ТЮЗ, театр кукол и областная филармония.

Выпуск карты можно заказать на портале госуслуг, а получить – в любом отделении «Почта Банка». Посмотреть афишу и купить билеты также можно на портале госуслуг.