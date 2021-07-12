Брянская область получила еще около 52 тысяч доз вакцины от COVID-19

Как сообщает оперштаб, вчера, 12 июля, в наш регион поступило 51 тысяча доз «Спутник V» и 780 доз «КовиВак».

Вакцина от коронавируса будет распространена с помощью специального транспорта в медучреждения области после того, как внесут данные о каждой дозе в систему «Честный знак».

Каждая доза имеет свой уникальный цифровой код, который заносится в электронную систему пациента. Таким образом, собираются точные сведения: кто, когда и как привился.

«Уже сегодня вакцину получат медучреждения города Брянска и прилегающих муниципальных образований. Остальные прививочные пункты области также начнут получать вакцину в ближайшее время, доставлять которую им будет специализированный транспорт, оборудованный холодильным оборудованием» – рассказали сотрудники ведомства.