Брянская Общественная палата подвела итоги работы за год

На заседании Общественной палаты Брянской области подвели итоги работы за год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Хрустальном зале Правительства Брянской области прошло заседание Общественной палаты региона шестого созыва. В нём участвовал губернатор Александр Богомаз и спикер Валентин Суббот. На заседании члены палаты обсудили итоги работы за 2023 год.

«Прошедший год был плодотворным для социально-экономического развития нашей области. Позитивные результаты были достигнуты благодаря слаженной работе предприятий промышленности и сельского хозяйства, строительного комплекса, малого и среднего бизнеса, социальной сферы, органов власти и общественных организаций. В том числе и Общественной палаты во главе с Валерием Филипповичем Родомановым, которому хочу сказать большое спасибо за работу», – в подчеркнул Александр Богомаз.

Представители Общественной палаты решили расширить практику проведения «круглых столов». На таких мероприятиях планируют вести диалога с органами публичной власти

Кроме того, на мероприятии награды получили победители конкурса «Общественное признание».