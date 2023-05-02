Брянская омбудсмен встретилась с изъятой из приёмной семьи девочкой

Брянская омбудсмен встретилась девочкой, изъятой почти три года назад из приемной семьи. Инна Мухина рассказала об этом в своём телеграм-канале.

Напомним, в 2020 году истощённого семилетнего ребёнка случайно обнаружили в частном доме приёмной многодетной семьи в Брянске. Девочку вылечили и нашли ей новых родителей. В Казани с неё встретилась Уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина.

«Теперь нашу девчушку зовут не Ирочка, а Олечка, она удочерена, воспитывается в полной многодетной семье. Пишу о девочке неравнодушным гражданам (по просьбе и с разрешения родителей ребенка), потому что до сих пор мне пишут в соцсетях, интересуются судьбой малышки. Олечка рассказала, как живет с любимыми мамой и папой, братиками. С нового учебного года девочка попробует учиться во 2 классе по общеобразовательной программе. Олечке нравится рисовать, заниматься танцами и петь», – рассказала Инна Мухина.

Омбудсмен уверена, что теперь ребёнок счастлив.