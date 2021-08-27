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Брянская прокуратура потребовала убрать свалки около реки Десны

2021, 27 августа 12:02 Общество
Брянская прокуратура потребовала убрать свалки около реки Десны
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Водоохранную зону необходимо отчистить. 

Брянская природоохранная прокуратура установила, что около реки Десны, вблизи пруда Орлик-1, образовались свалки коммунальных отходов. 

Главе Брянской городской администрации внесли представление об устранении нарушений.  

Меры по ликвидации свалок уже приняты. 

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