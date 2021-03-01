Брянская режиссер завершила съемки зимнего цикла нового фильма

Лариса Садилова поблагодарила всех, кто вместе с ней работает над картиной «Огород».

Брянский режиссер Лариса Садилова сообщила в соцсети, что завершила зимний цикл съемок своего нового фильма «Огород».

«Спасибо всем за то, что выдержали морозы и снегопады, что не подкачали! Позади съемки в Брянске, в Пржевальском Смоленской области, в Курске! Мы молодцы!», — написала Садилова.

Как мы сообщали ранее, фильм «Огород» Садилова посвятила женщинам, выживающим в российской провинции.